إنقاذ أكثر من 1800 مهاجر غير شرعى قرب السواحل الليبية

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية إنقاذ أكثر من 1800 مهاجر غير شرعى، كانوا على متن أربعة قوارب قرب السواحل الليبية .

وجاء في بيان لقوات خفر السواحل الإيطالية بثته وسائل الإعلام الليبية اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ أكثر من 1800 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط قرب السواحل الليبية خلال ست عمليات مختلفة لإنقاذ حياة ركاب أربعة مراكب متهالكة ، وزورقين مطاطيين.

وأضاف البيان أن ثلاثة زوارق إيطالية وسفينتين إحداهما بريطانية والأخرى أيرلندية ضمن أسطول مهمة الاتحاد الأوروبي للإنقاذ في المتوسط شاركت في أعمال الإغاثة.

يذكر أن أكثر من نصف مليون مهاجر ولاجئ قد وصلوا إلى سواحل أوروبا منذ مطلع العام الجاري ، وذلك حسب المفوضية العليا للاجئين ، فيما لقى حتفه أو فقد ما يقرب من 2980 مهاجرا غير شرعى.

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