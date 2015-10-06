مارسيال يرفض مقارنته بهنري

"تييري هنري هو تييري هنري.. أنا لست هو".. هكذا رفض أنتوني مارسيال مقارنته بأسطورة أرسنال تييري هنري.

مارسيال سجل 4 أهداف منذ انضمامه لمانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي.

وتعد صفقة ضم مارسيال هي الأعلي في تاريخ الاعبين أقل من 19 عاما، إذ أنها كلفت مانشستر يونايتد 50 مليون يورو، وقد يرتفع المبلغ إلى 70 مع بعض الحوافز المشروطة.

مارسيال قال في تصريحات لقناة "BFM" الفرنسية: "أعلم أن هنري لاعبا كبيرا وكانت لديه إمكانيات عظيمة، ولكن لا أعتقد أن لدينا الخواص نفسها، فهنري سيبقى وحده هنري".

صاحب الـ 19 عاما أتبع "مازال لدي الكثير لأقدمه وسأحاول العمل بشكل قوي لكي أكون في نفس مستواه يوما ما".

وأضاف "لا أهتم لما يكتب عني في الصحف ولكن أترك ذلك كله لأسرتي، فهمي الأول دائما هو لعب كرة القدم ولا شيء غير ذلك".

مارسيال انضم لقائمة منتخب فرنسا لمواجهة أرمينيا والدنمارك وديا استعدادا ليورو 2018 التي ستقام في فرنسا.