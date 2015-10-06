وزير النقل:"مش عاوز افتتاح وهمى لميناء سفاجا رئيسنا ذكى ماحدش يضحك عليه"

طالب الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، المسئولين بهيئة موانئ البحر الأحمر وسفاجا بنقل كافة مكاتب الجوازات والجمارك والخدمات إلى الصالات الجديدة بميناء سفاجا قبل افتتاحه بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وقال وزير النقل للمسئولين: "أنا عاوز افتتاح فعلى للميناء ومش عاوز افتتاح وهمى..القيادة السياسية بتاعتنا ذكية ومفيش حد يعرف يضحك عليها أو يخدعها".

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