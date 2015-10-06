أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هشام زعزوع: الرئيس سيشارك بحملة "هى دى مصر" بصورة فى أماكن عامة كأى مواطن

Google+ Print
هشام زعزوع: الرئيس سيشارك بحملة "هى دى مصر" بصورة فى أماكن عامة كأى مواطن هشام زعزوع: الرئيس سيشارك بحملة "هى دى مصر" بصورة فى أماكن عامة كأى مواطن
أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن الحملة التى سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجارى على شبكات التواصل الاجتماعى تحت عنوان "هى دى "، والتى سيشارك فيها جميع المصريين بصورهم التى تم التقاطها فى الأماكن المحببة لهم، لم يقصد بها مطلقا الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل منفرد.

وقال الوزير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس أبدى استعداداه للمشاركة فى الحملة مثله مثل أى مواطن يحاول الترويج للسياحة المصرية لإعادتها إلى مكانتها الطبيعية والحصول على نصيب عادل من السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المقصود بمشاركة الرئيس فى الحملة ليس وضع صورته الشخصية كملصق دعائى، إنما صورة فى الأماكن المصرية الجميلة.

كانت وسائل الإعلام قد وجهت انتقادات لوزير السياحة بإقحام الرئيس عبد الفتاح السيسى ووضع صورته مكان صورة الأهرامات، وهو ما لم يكن يقصده الوزير مطلقا.

ناشد الوزير وسائل الإعلام بالوقوف بجوار السياحة فى عثرتها الحالية للخروج من كبوتها ،بتبنى أفكار جديدة للبناء وليس الهدم، موضحا أن العاملين بالقطاع السياحى فقدوا وظائفهم فى الفترة الماضية بسبب انحصار أعداد السياحة نتيجة التداعيات السياسية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

- وزير السياحة: "السيسى" يشارك فى حملة ترويجية لمصر على مواقع التواصل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس