هشام زعزوع: الرئيس سيشارك بحملة "هى دى مصر" بصورة فى أماكن عامة كأى مواطن

أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن الحملة التى سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجارى على شبكات التواصل الاجتماعى تحت عنوان "هى دى مصر "، والتى سيشارك فيها جميع المصريين بصورهم التى تم التقاطها فى الأماكن المحببة لهم، لم يقصد بها مطلقا الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل منفرد.

وقال الوزير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس أبدى استعداداه للمشاركة فى الحملة مثله مثل أى مواطن يحاول الترويج للسياحة المصرية لإعادتها إلى مكانتها الطبيعية والحصول على نصيب عادل من السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المقصود بمشاركة الرئيس فى الحملة ليس وضع صورته الشخصية كملصق دعائى، إنما صورة فى الأماكن المصرية الجميلة.

كانت وسائل الإعلام قد وجهت انتقادات لوزير السياحة بإقحام الرئيس عبد الفتاح السيسى ووضع صورته مكان صورة الأهرامات، وهو ما لم يكن يقصده الوزير مطلقا.

ناشد الوزير وسائل الإعلام بالوقوف بجوار السياحة فى عثرتها الحالية للخروج من كبوتها ،بتبنى أفكار جديدة للبناء وليس الهدم، موضحا أن العاملين بالقطاع السياحى فقدوا وظائفهم فى الفترة الماضية بسبب انحصار أعداد السياحة نتيجة التداعيات السياسية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

- وزير السياحة: "السيسى" يشارك فى حملة ترويجية لمصر على مواقع التواصل

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