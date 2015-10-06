حجز حاجين عائدين من الأراضى المقدسة للاشتباه فى إصابتهما بكورونا

قامت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بعزل حاجين للاشتباه فى إصابتهما بمرض كورونا بعد وصولهما القاهرة قادمين من الأراضى المقدسة، وبعد أدائهما لفريضة الحج.

وأفاد مصدر بالمطار، أن أطباء الحجر الصحى اشتبهوا فى "محمود.ب.ف"، 60 عامًا، من محافظة بنى سويف، و"بدرية.م.ك"، 76 عامًا، من محافظة الشرقية، نظرًا لارتفاع درجة حرارتهما وشعورهما بحالة من الإعياء الشديد.

تم نقلهما بواسطة سيارتى إسعاف إلى مستشفى حميات العباسية لإجراء التحاليل اللازمة وتلقى العلاج.

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