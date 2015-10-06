مصر للطيران تسير غدا 15 رحلة لنقل 3500 حاج

صرح الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة تواصل تسيير رحلاتها الجوية لعودة ضيوف الرحمن من مطارى جدة والمدينة المنورة.

وأضاف النحاس فى تصريحات له، أنه من المقرر أن تسير الشركة غدًا الأربعاء الموافق 7 أكتوبر عدد 15 رحلة جوية تنقل على متنها 3500 حاج إلى كل من مبنى الرحلات الموسمية بالمطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك لعودة الحجاج الفلسطينيين وقرعة محافظات المنوفية والقاهرة وجنوب سيناء والشرقية، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت المتجهين إلى كانو وأبوجا وكوبنهاجن وأمستردام وباريس وتورنتو، فضلًا عن حجاج شركات السياحة والأفراد.

الجدير بالذكر أن الشركة من المقرر أن تسير اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 18 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى ومطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك لنقل 4500 حاج من حجاج فلسطين وقرعة الجيزة والشرقية والقاهرة وتضامن محافظات القاهرة والسويس وحجاج الترانزيت المتجهين إلى نيويورك وبرشلونة وبانكوك ونيروبى وكانو وأبوجا وجنيف ولندن وميونخ وفرانكفورت وباريس وبرلين والجزائر، فضلا عن حجاج شركات السياحة والأفراد.