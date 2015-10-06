بعد غياب 3 أسابيع.. عودة السيدة الهاربة مع مرشح حزب النور بالمحلة

عادت السيدة التى اتهامها زوجها بالهروب مع مرشح حزب النور بالمحلة والإقامة برفقته داخل شقته، إلى منزلها مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 3 أسابيع، وأكدت صحة اتهام زوجها لمرشح حزب النور بتحريضها على الهروب والإقامة برفقته تمهيداً للزواج منها.

وقالت الزوجة، أمام ضباط المباحث، تزوجت من "عمرو.ا" وكانت الأمور تسير بطريقة طبيعية، والسعادة تسكن منزلنا فى إحدى قرى مدينة المحلة، حتى بدأت المشاكل تعرف طريقها إلى منزلنا، وتدخل الوسطاء لحلها وتقريب وجهات النظر، كان أبرزهم أحد الشيوخ الذى نشأت بينه وزوجى صداقة.

وأردفت الزوجة، نجح هذا الرجل فى تقريب وجهات النظر، وبدأ يتردد على منزلنا كثيراً، وكنت ألمح فى عينيه نظرات غريبة لم أبالى بها فى بداية الأمر، حتى تطورت الأمور بحصوله على هاتفى المحمول، واستغلال غياب زوجى نظراً لظروف عمله بشرم الشيخ، والاتصال بى ليلاً فى أوقات متأخرة من الليل.

وتابعت الزوجة، نسى الرجل العيش والملح الذى طالما أكله فى منزلنا، وراح يتغزل فى طوال الليل، ونجح فى استقطابى إليه، واستغل ظروف وجودى وحيدة بدون زوجى، وأسرف فى تقديم الهدايا، كان آخرها هاتف محمول حديث، حتى أستطيع أن أتحدث إليه عبر "الواتس آب" و"الفيس بوك"، حتى بدأ الشك يحاصر زوجى واكتشف الأمر، وهربت من المنزل وذهبت إلى مرشح حزب النور للإقامة برفقته.

وقالت الزوجة، طلب منى أكثر من مرة الانفصال من زوجى حتى يتزوجنى هو، بحجة أن زوجى لا يعرف قيمتى، ونجح بأفعاله الشيطانية أن يهدم البيت الذى أسس على الحب وغمرته السعادة سنوات طويلة، حيث هربت من المنزل وعملت فى "أتيليه" بإشرافه، حتى أدركت خطورة الأمر عندما قرأت خبر هروبى معه على موقع "اليوم السابع"، فقررت العودة إلى رشدى وأسرعت إلى قسم الشرطة وسجلت أقوالى وأكدت صحة اتهامات زوجى لمرشح حزب النور.

وتم تحرير المحضر رقم 6 أحوال إلحاقاً بالمحضر الأصلى بناءً على الأقوال الجديدة للزوجة، وأمرت النيابة بسرعة تحريات أجهزة المباحث فى الواقعة للوقوف على مدى صحتها من عدمه، وتتبع الهاتف المحمول الخاص بالزوجة ومرشح حزب النور وتفريغ المحادثات التى دارت بينهما والرسائل النصية ورسائل الشات، فضلاً عن تفريغ كارت "ميمورى" قدمه الزوج يحتوى على محادثات بين زوجته ومرشح حزب النور.

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