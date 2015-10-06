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إسرائيل تستقطب جواسيس بمسابقة عن القرآن الكريم و"الحديث" بإذاعتها

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إسرائيل تستقطب جواسيس بمسابقة عن القرآن الكريم و"الحديث" بإذاعتها إسرائيل تستقطب جواسيس بمسابقة عن القرآن الكريم و"الحديث" بإذاعتها
فى محاولة لاستقطاب جواسيس جدد لأجهزتها الأمنية من الإسلاميين والعرب المقيمين داخل الخط الأخضر، الذين يطلق عليهم "عرب الداخل" أو "عرب 48"، أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية – الإذاعة الرسمية لدولة الاحتلال - اليوم الثلاثاء، عن المسابقة الكبرى فى معرفة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والدين والتاريخ الإسلامى والحضارة العربية بعد ظهر يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن المسابقة النهائية لاختيار الفائز فى مسابقة معرفة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف، ستقام فى باحة "مسجد الجزار" فى مدينة عكا، بحضور رؤساء مجالس محلية، وشخصيات دينية، وتربوية واعتبارية.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن المسابقة النهائية سيشارك فيها 4 طلاب تأهلوا للمرحلة النهائية من المسابقة، وذلك بعد أن شاركوا فى حلقات تمهيدية أذيعت خلال شهر رمضان المبارك الماضى، عبر استديوهات "صوت إسرائيل بالعربية" التابعة للإذاعة العامة فى حيفا، لافتة إلى أن المسابقة أقيمت من خلال التعاون بين صوت إسرائيل باللغة العربية، وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وقسم الطوائف فى وزارة الداخلية بتل أبيب.

وادعت الإذاعة الإسرائيلية أن المقيمين على المسابقة الفريدة من نوعها أكدوا أنها ترمى إلى استنهاض روح المعرفة والتواصل مع الحضارة العربية الأصيلة والتاريخ الإسلامى، وذلك فى الوقت الذى تشرف وزارة الداخلية الإسرائيلية عليها مما يؤكد أن أغراض المسابقة أمنية فى المقام الأول.

ونشرت الإذاعة العبرية أسماء الطلاب الذين تأهلوا للمسابقة النهائية الكبرى فى معرفة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وهم لمى على خلايلة وصفاء محمود خلايلة من مجد الكروم، وفيحاء نهاد زرعينى من "طرعان" وعلى أحمد كناعنة من عرابة.

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