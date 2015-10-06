ضبط صاحب شركة أثاث بالإسكندرية حاول تهريب 1500 كيلو "تبغ" لإسرائيل

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية من ضبط صاحب شركة حاول تهريب طن ونصف الطن من التبغ إلى خارج البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

كانت المعلومات التى وردت إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العميد أيمن شمسية، قد أفادت بقيام صاحب شركة أثاث من دمياط بتصدير رسالة قطع أثاث إلى إسرائيل عبر ميناء الإسكندرية.

وكشفت التحريات التى قادها مدير مباحث ميناء الإسكندرية العميد محسن عبد الرازق، أن صاحب الشركة أخفى داخل قطع الأثاث كمية من التبغ لم يثبتها فى الأوراق الجمركية محاولا تهريبها وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وبعرض المعلومات على مدير شرطة ميناء الإسكندرية اللواء مجدى يوسف أمر بضبط الواقعة وعثر داخل حاوية على طن ونصف الطن من التبغ وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بحوالى مليون جنيه.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأوراق الجمركية للرسالة وباشرت التحقيق.

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