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الخريف في مجموعات Villeroy & Boch

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الخريف في مجموعات Villeroy & Boch الخريف في مجموعات Villeroy & Boch

الثلاثاء 06-10-2015 16:54

مع انتهاء الصيف الحافل بالمناسبات المنوعة، يحلّ الخريف بأجوائه الهادئة. لذا، ركزت مجموعات Villeroy & Boch الجديدة على مفهوم الوجبة الغنية المؤلّفة من أطباق ثلاثة تقدّم إلى جانب قارورة الشراب، على طاولة خشبية كبيرة ومتينة. يترسّخ من خلال هذه المجموعات التوق إلى القيم التقليدية والمنزل الأنيق في هوية Villeroy & Boch. في هذا الإطار، يتجسد جمال طبيعة الخريف بمجموعتي "أرتيزانو أوريجينال" و"أرتيزانو برفينسيال"، إذ تتم الاستعانة بمزيج من المواد الطبيعية، لا سيما خشب الأكاسيا والفلّين والأردواز، كما أجود أنواع الخزف الأبيض.

بدورها، تتسم مجموعة "أودون" بالكلاسيكية، إذ تميل التصاميم الريفية إلى لون الفحم، وهي مستوحاة من ديكور سنة 1830، مع أسلوب تخريم دقيق. وتتلاءم هذه المجموعة، التي سُمّيت تيمّناً بمسقط رأس Villeroy & Boch في منطقة "لورين" الفرنسية، مع أسلوب يتّصف بالأصالة.
أما مجموعتا "لا كلاسيكا كونتورا" و"لا كلاسيكا نيوفا" فتجسّدان الخزف الأبيض في مظهر رسمي تعبيري، مع تنميقات على شكل خطوط مصنوعة من "البلاتين" لإضفاء الفخامة.

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