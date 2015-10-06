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جمعية القلب الفرنسية تشجع مرضى القلب لتبنى عادات صحية جديدة وقائية

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جمعية القلب الفرنسية تشجع مرضى القلب لتبنى عادات صحية جديدة وقائية جمعية القلب الفرنسية تشجع مرضى القلب لتبنى عادات صحية جديدة وقائية
طرحت جمعية القلب الفرنسية يشرح الاضطرابات الناتجة عن اختلال عضلة القلب، ويشجع المرضى على تبنى عادات صحية جديدة للوقاية من مخاطر موت الفرد من نوبات القلب وجلطات الدماغ، خاصة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتدخين ومرضى السكر ومستويات الكوليسترول ودهون الدم للتمتع بحياة صحية.

وتعرض الجمعية الفيديو عبر الإنترنت بمناسبة يوم القلب فى فرنسا، موضحة أن الاضطرابات الناتجة عن اختلال عضلة القلب تسبب انسداد أو انقباض فى عضلة القلب، ويصيب "واحد من أربعة" من الفرنسيين الذين تعدوا الأربعين.
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مصر 365

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