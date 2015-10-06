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مؤسسة حملة «البسي فستانك» تدعو لتكتل تنويري لدعم وزير الثقافة ضد قوى التطرّف

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دينا أنورأعلنت الدكتورة دينا أنور مؤسسة حملة البسي فستانك واستردي انوثتك عن دعمها الكامل للسيد حلمي النمنم وزير الثقافة في حربه ضد الأصولية المتطرفة .. وأدانت بشدة حالة الهجوم على تصريحاته التي يريد ان يعيد بها هوية الحقيقية بعيدا عن قوى التطرّف والارهاب التي تمكنت من فرض عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن مصرنا الحقيقية .

ودعت كل قوى التحرر وحملات التنوير لمساندة ودعم وزير الثقافة وتبارك دخوله لعش الدبابير.. وجاء في اتصال هاتفي بينها وبين حلمي النمنم وزير الثقافة اعلان دعم كامل لرؤيته التطويرية للخطاب الثقافي المصري وإعادته مما أسماه ” الخلايا الشاردة” التي تستلهم العنف والارهاب والتعصب سبيلا ومنهجا استقوه من أذناب الجماعة الإرهابية التي سطت على حكم مصر لمدة عام كامل قبل ان ينتفض الشعب بمساعدة جيشه وخلع مندوبهم في رئاسة الجمهورية.

وترى أن كما كانت ممارسات وزير الثقافة الاخواني الشرارة التي اقتلعت حكم الاخوان .. فأمام وزير الثقافة الجديد فرصة ذهبية ليكون شرارة التخلص من أذنابهم ومن يتابع أفكارهم .. وحتى من يتصدرون المشهد السياسي ممثلا في حزب النور السلفي والذي هاجم مرجعياته تصريحات حلمي النمنم التي أكد فيها ان جذور مصر علمانية.
> وكررت الدعوة لكل القوى الوطنية والتنويرية للوقوف صفا واحدا خلف وزير الثقافة حلمي النمنم ونرحب بالانضمام لصفوف أي تكتل وطني يتشكل لهذا الغرض.

 

 

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