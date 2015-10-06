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عائلة الرئيس السادات تحيي ذكري رحيله بضريحه.. وتواجد كبير للمواطنين بالجندي المجهول (صور)

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عائلة الرئيس السادات تحيي ذكري رحيله بضريحه.. وتواجد كبير للمواطنين بالجندي المجهول (صور) عائلة الرئيس السادات تحيي ذكري رحيله بضريحه.. وتواجد كبير للمواطنين بالجندي المجهول (صور)

جيهان السادات تضع باقة زهور على قبر الرئيس السادات بمنصة الجندي المجهول

قامت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارة قبر الرئيس الراحل، صباح اليوم، في ذكري رحيلة و ذكري حرب السادس من أكتوبر بمكان ضريحه بمنصة الجندي المجهول بشارع النصر.

وشهدت منصة الجندي المجهول اقبال من المواطنين لإحياء ذكري حرب السادس من أكتوبر و زيارة ضريح الراحل أنور السادات و نعي أسرة الراحل.

وكان من أبرز الحضور السيدة جيهان الساداتقرينة الرئيس الراحل ونجليها “جمال السادات و “عفت السادات” و الفنانة المعتزلة “ياسمين الخيام” و بعض أبطال حرب السادس من أكتوبر و رجال الجيش.

المراسل : عمر عبدالناصر 

 

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