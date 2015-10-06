عائلة الرئيس السادات تحيي ذكري رحيله بضريحه.. وتواجد كبير للمواطنين بالجندي المجهول (صور)

قامت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارة قبر الرئيس الراحل، صباح اليوم، في ذكري رحيلة و ذكري حرب السادس من أكتوبر بمكان ضريحه بمنصة الجندي المجهول بشارع النصر.

وشهدت منصة الجندي المجهول اقبال من المواطنين لإحياء ذكري حرب السادس من أكتوبر و زيارة ضريح الراحل أنور السادات و نعي أسرة الراحل.

وكان من أبرز الحضور السيدة جيهان الساداتقرينة الرئيس الراحل ونجليها “جمال السادات و “عفت السادات” و الفنانة المعتزلة “ياسمين الخيام” و بعض أبطال حرب السادس من أكتوبر و رجال الجيش.

المراسل : عمر عبدالناصر