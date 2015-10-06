تعليم كفر الشيخ تعيد مديرة مدرسة "سخا" الإعدادية لعملها مرة أخرى

قررت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إعادة وفاء أبو العطا التى تم ندبها لديوان عام المديرية من مدرسة سخا الإعدادية، لاستكمال عملها كمديرة للمدرسة، لحين صدور نتيجة لجنة الموارد البشرية، كما قررت إحالة الأوراق المقدمة من جميع الأطراف برمتها للنيابة الإدارية.

وكانت وفاء أبو العطا قد اعتصمت الأسبوع قبل الماضى فى مدرسة سخا الإعدادية وأضربت عن الطعام لاعتراضها على إخلائها إداريا من المدرسة، بقرار من على فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وموقع من الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم، وتوجهت وكيلة الوزارة للمدرسة وأثنت مديرية المدرسة على إضرابها واعتصامها، وقررت ندبها لديوان عام المديرية حتى انتهاء التحقيقات.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت إعادتها لموقعها لحين صدور نتيجة لجنة الموارد البشرية وإحالة جميع الأوراق المقدمة للنيابة الإدارية.