محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا احتفالات المحافظة بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، واضعا إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء محافظة قنا بمنطقة حوض 10، وقرأ الفاتحة على روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لتحرير أرض الوطن.

رافق محافظ قنا اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعقيد إبراهيم عيسى المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة.

وقدم محافظ قنا التهنئة لشعب مصر عامة وأهالى محافظة قنا خاصة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدًا بدور القوات المسلحة فى تحرير الأراضى المصرية من العدو الإسرائيلى، والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

استقبل محافظ قنا عددا من الأطفال الأيتام وطلبة المدارس وذوى الاحتياجات الخاصة أمام الديوان العام لمحافظة قنا، والذين قدموا التهنئة بمناسبة مرور 42 سنة على انتصارات حرب أكتوبر.