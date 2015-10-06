ضبط سائق بحوزته 20 قطعة حشيش فى الغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تمكن النقيبين أسامة ثابت ومصطفى عكاشة، يفيد القبض على "راضى ح" عاطل 25 سنة سائق وبحوزته 20 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.