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التحقيق مع مدرس شبرا بعد اتهامه بإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية

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التحقيق مع مدرس شبرا بعد اتهامه بإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية التحقيق مع مدرس شبرا بعد اتهامه بإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية
أكد مصدر مسئول بمدرية تعليم القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية للتحقيق فى اتهام ربة منزل تدعى هدى مظلوم رجب إبراهيم 29 سنة، بقيام المدعو م خ مدرس اللغة العربية بمدرسة زكى مبارك الابتدائيه بشبرا البلد – بالتعدى على نجلتها ياسمين أيمن على أحمد 8 سنوات طالبة بالصف الثانى الابتدائى بذات المدرسة بالضرب بخرطوم بلاستيك على يدها، مما أدى لإصابتها بكدمات بالساعد الأيسر وذلك لرفضها أخذ درس خصوصى طرفه .

ومن جانبها أكدت ألفت فرغلى وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن الوزارة تولى مثل هذه القضايا اهتماما كبيرا، وأكدت أنه لا تهاون مع أى مقصر أو خروج عن النص فى العملية التعليمية .

وأشارت ألفت فرغلى وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه سيتم التحقيق واستبعاد أى شخص متورط فى مثل هذه الأحداث فى العملية التعليمية.

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مصر 365