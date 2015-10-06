محافظ الفيوم يطالب التنفيذيين بتقارير حول أهم المشكلات وآليات حلها

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم اجتماعه برئاسة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وبحضور اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد عمرو خالد المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ووكلاء الوزارات ومديرى العموم ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الفيوم تكليفات لرؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات والقطاعات المختلفة بضرورة إعداد تقرير تفصيلى يتضمن أهم المشكلات التى تواجه كل قطاع وآليات حلها، والإجراءات التى تم اتخاذه بصددها، بالإضافة إلى المشروعات التى تم البدء فى العمل بها وتوقفت وأسباب التوقف، مشيراً أن هذه التقارير سوف يتم عرضها فى مجلس المحافظين القادم لتوفير الدعم المادى اللازم وحل المشكلات واستكمال جميع الأعمال المتوقفة .

كما أصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى العموم بسرعه إعداد خطة عمل للمرور اليومى الميدانى ومتابعة الأعمال بكل قطاع خلال الفترة القادمة، ورصد السلبيات وحصر المشكلات وتقديم مقترحات الحل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى هذا السياق أشار محافظ الفيوم أن تكليفات رئيس الجمهورية تؤكد دائماً على ضرورة الاهتمام ودعم القرى الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل واستكمال أعمال البنية التحتية والارتقاء بمستوى الآداء والحفاظ على الأمن القومى المصرى .

وتخلل اللقاء استعراض القطاعات المختلفة بالمحافظة ففى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى أشار محافظ الفيوم أنه يجرى الآن توصيل خط مياه قصر الجبالى، وسوف ينتهى العمل به نهاية أكتوبر الجارى مما يُسهم فى حل مشكلات المياه بمركز يوسف الصديق بالكامل.

وأضاف المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق فى محطة مياه طامية لاستكمال جميع الأعمال، تمهيداً لافتتاح المحطة فى القريب العاجل ودخولها حيز الخدمة، مما يسهم فى حل مشكلات نقص المياه ببعض المناطق.

وفى نفس القطاع أصدر المحافظ تكليفات للمسئولين بإعداد تقرير تفصيلى يتضمن حصر محطات الصرف الجاهزة للافتتاح وأسباب عدم افتتاحها، وإعداد مقايسة تقديرية لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى مدينة الفيوم خاصة فى المناطق الشعبية والتى تحتاج لإحلال وصيانة للبدء فى تنفيذ الأعمال فورا وحل المشكلة جذرياً، كما أوضح المحافظ ان هناك محاولات لتدبير مبلغ 2,8 مليار جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 88 قرية بمختلف أنحاء المحافظة لحل مشكلة الصرف الصحى بها نهائياً .

وفى قطاع الإسكان أصدر المحافظ تكليفات لوكيل الوزارة بحصر العمارات السكنية التى تم إنشاؤها ولم يتم توصيل المرافق لها حتى الآن، وحصر البيوت الريفية التى تم بناؤها وأعدادها بكل مركز، وإعداد تقرير بذلك يُعرض عليه شخصياً خلال أسبوع من الآن للبدء فى توصيل الخدمات .

وفى قطاع الطرق كلف المحافظ مدير عام الطرق بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى لمراجعة أعمال رصف وصيانة الطرق والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الهندسية ورصد الطرق التى بها عيوب هندسية لإعادة تنفيذها بالشكل الهندسى المطلوب .

وفى قطاع المرور وافق المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة التراخيص الجديدة تضم فى عضويتها مسئولين من المرور والإسكان والحماية المدنية والمرافق بهدف الحفاظ على تحقيق الانسياب المرورى بالمدينة .

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتى سوف تُجرى يومى 18و19 أكتوبر الجارى، أشار محافظ الفيوم أنه يجرى الآن تجهيز اللجان والمقار الانتخابية بجميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة من توفير مولدات كهربائية وسيارات إسعاف مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية من التصويت والفرز وإعلان النتائج وتلقى أى بلاغات أو شكاوى وحلها فوراً، وفى هذا الصدد أصدر المحافظ تكليفات لجميع المسئولين بالتزام الحيادية المطلقة والبعد عن أى من المرشحين لتطبيق مبدأ الحياد وخروج الانتخابات بصورة حضارية مشرفة.