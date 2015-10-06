استمرار أزمة البنزين80 بأسيوط..ووكيل التموين:البترول وعدتنا بإنهاء الأزمة

تواصل محافظة أسيوط معاناتها من نقص بنزين 80 بمحطات الوقود، الأمر الذى تسبب فى وجود طوابير على بعض المحطات.

وأكد صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هناك مشكلة فى البنزين 80 فقط وقمنا بعمل اجتماع مع رئيس شركة التعاون للبترول، وأحد المسئولين بوزارة البترول لبحث تفاقم أزمة البنزين 80.

وأكد المسئولون بوزارة البترول بعد انتهاء الاجتماع، أن الأزمة فى طريقها للحل خلال 48 ساعة، وأن هناك انفراجة خاصة بعد وعودهم بضخ كميات من البنزين فى محطات الوقود، وأضاف عبد الله أن مشكلة السولار والبنزين 92 تم حلها ولم تعد هناك أى مشكلة.

وفى نفس السياق، قال محيى الدين سالم سائق تاكسى، إن سيارات التاكسى تنتظر يوميًا فى طابور يتعدى الـ500 متر فى انتظار الحصول على بنزين، وكل يوم يواصل المسئولون تصريحاتهم حول انفراج الأزمة، ونحن نواصل شراء البنزين من السوق السوداء، وأصحاب محطات البنزبن يستغلون الموقف فى تهريب البنزين لبيعه فى السوق السوداء.



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