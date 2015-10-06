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بالصور..محافظ جنوب سيناء: الشعب المصرى سيظل يشعر بالفخر لما قدمه شهداء 6 أكتوبر

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بالصور..محافظ جنوب سيناء: الشعب المصرى سيظل يشعر بالفخر لما قدمه شهداء 6 أكتوبر بالصور..محافظ جنوب سيناء: الشعب المصرى سيظل يشعر بالفخر لما قدمه شهداء 6 أكتوبر
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الشعب المصرى سيظل على مر العصور يشعر بالفخر، لما قدمه شهداء حرب 6 أكتوبر من تضحيات من أجل وطنهم، مقدما التحية للمجاهدين الأحياء الذين خاضوا المعركة.

وخلال وضعه إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، اليوم، قدم المحافظ الشكر لمجاهدى جنوب سيناء وأسرهم الذين ساندوا ودعموا القوات المسلحة خلال المعركة، ضد المحتل الإسرائيلى.

وقال المحافظ، فى ذكرى انتصارات 6 أكتوبر: "لابد أن نحكى وندرس هذه البطولات للأطفال والشباب، لكى تظل فى الذاكرة عبر العصور وأيضا لكى تفتخر الأجيال برجال الذين ضحوا بكل ثمين وغالٍ، من أجل تحرير هذه البقعة الغالية من مصر".

ورافق المحافظ خلال زيارته النصب التذكارى، العميد أيمن نعيم نائبًا عن قائد الجيش واللواء محمود عيسى السكرتير العام واللواء مجدى موسى مدير الأمن واللواء عبد الفتاح حلمى المتحدث الإعلامى للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والقس مينا سوريال قس كنيسة النبى موسى بطور سيناء.

وفور الانتهاء من زيارة النصب التذكارى، توجه المحافظ إلى استاد الطور الرياضى، لمشاهدة عروض عسكرية وفنية، كما قام المحافظ بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والحيوية بمدينة طور سيناء بإجمالى 200 مليون جنيه تشتمل على أعمال بنية تحتية ورصف طرق وميادين مثل ميدان أكتوبر وميدان قناة السويس وميدان 30 يوليو، بالإضافة إلى افتتاح حديقة الزهور بحى الزهور، كما تم افتتاح محطة غاز بمدينة الطور .

وافتتح المحافظ بعد متابعة مراسم الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر محطة الطاقة الشمسية بديوان عام محافظة جنوب سيناء ووضع حجر الأساس لإقامة محطة مياه بمنطقة "ابنى بيتك" وإعطاء إشارة البدء لتوصيل التيار الكهربائى إليها، كما تفقد المحافظ مشروع الإسكان الجديد، تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية فى مارس القادم.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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