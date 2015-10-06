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تعرف على المساعد الجديد لزيزو في جهاز الأهلي.. ' ابن المدرسة الألمانية '

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تعرف على المساعد الجديد لزيزو في جهاز الأهلي.. ' ابن المدرسة الألمانية ' تعرف على المساعد الجديد لزيزو في جهاز الأهلي.. ' ابن المدرسة الألمانية '

اختار عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي محمد عبد العظيم "عظيمة" للانضمام إلى جهاز الشياطين الحمر.

أحمد أيوب اعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للأهلي، وتم اختيار عظيمة خلفا له.

لماذا عظيمة؟

عظيمة عمل مساعدا لعبد العزيز عبد الشافي في قطاع الناشئين الذي كان يقوده الأخير حتى تم تكليفه برئاسة قطاع الكرة بالكامل.

ويرى زيزو في عظيمة مدربا مثقفا خاصة في المدرسة الألمانية.

حصل عظيمة على الرخصة الدولية للتدريب (ب) من الاتحاد الألماني لكرة القدم وعمل مدربا مساعدا في العديد من الأندية الألمانية مثل زورت كولن.

كذلك عمل مديرا فنيا للأهلي تحت 14 سنة وبعدها ارتقى لفريق 16 عاما وبعدها مع شياطين 18 عاما.

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