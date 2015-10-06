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استخدام جديد لعقاقير علاج السرطان فى استرداد الذاكرة

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استخدام جديد لعقاقير علاج السرطان فى استرداد الذاكرة استخدام جديد لعقاقير علاج السرطان فى استرداد الذاكرة
كشف بحث منشور فى العدد الأخير من مجلة "علم الأعصاب"، عن أن العقاقير المستخدمة فى علاج السرطان قد تساعد فى استعادة الذاكرة، والقدرة على الاحتفاظ بذكريات جديدة.

وأوضح الباحثون أن عقار "هيستون" المستخدم حاليا لعلاج السرطان، لمنع تفعيل الجينات التى تحول الخلايا الطبيعية إلى سرطانية، يمتلك القدرة على جعل الخلايا العصبية لديها قدرة أكثر على إجراء اتصالات وإحداث تغييرات إيجابية تعزز الذاكرة.
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