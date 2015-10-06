أمل كلوني لـCNN: إطلاق سراح محمد فهمي أعطاني أملًا في مصر

قالت أمل كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل إن إطلاق سراح الصحفي، محمد فهمي، الذي كان معتقلا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت” يعطي أملا بأن الأمور يمكن أن تتغير في مصر، وذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN.

وتابعت كلوني قائلة: “عملت على هذه القضية لأكثر من عام وخلال ذلك الوقت كنت على اتصال يومي معه (محمد فهمي) أو مع أحد من أفراد أسرته، أخوه قال لي إن أول اتصال هاتفي قام به كان معي (بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إطلاق سراح محمد فهمي وباهر محمد) وكنا سعداء للغاية.”

وأردفت المحامية قائلة: “كنا سعيدين على المستوى الشخصي وعلى مستوى المبدأ أيضا، لأنه أعطانا الأمل بأن الأمور يمكن أن تتغير في مصر وأن الإعلام يمكن أن يصبح حرا لتقديم تقارير عما يجري هناك.. كان من الممكن أن يبقى في دوامة الاستئنافات في النظام القضائي، وعلية كان ذلك دافعا للراحة بأنه وربما ستنعطف الأمور هناك.”