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انتهاء صيانة 3 معابد أثرية ولوحة جدارية في الوادي الجديد‎

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انتهاء صيانة 3 معابد أثرية ولوحة جدارية في الوادي الجديد‎ انتهاء صيانة 3 معابد أثرية ولوحة جدارية في الوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

صرح مجدي مياز، مدير عام قطاع الترميم بمنطقة آثار الوادي الجديد، بـأنه قد تم الانتهاء من صيانة لوحة جدارية أثرية بمنقطة عين الخراب، وهي لوحة تعود إلى القرن الخامس الميلادي، فضلًا عن “صيانة وترميم معابد الناضورة- قصر الزيان – الغويطة بمدينة الخارجة”، تمهيدًا لبدء موسم السياحة والزيارات  السياحية في فصلي الخريف والشتاء.

وأضاف “مياز”، أن المحافظة بصدد افتتاح المرحلة الأخيرة من تطوير وإنقاذ معبد هيبس خلال الفترة المُقبلة، بحضور الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار، ويرافقه اللواء محمود عشماوي، مُحافظ الإقليم، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

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