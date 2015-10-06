المصري ينفي تخصيص المحافظة قطعة أرض لنادي اجتماعي ويجدد مطالبه

نفى النادي المصري تخصيص محافظة بورسعيد قطعة أرض له، لإقامة نادي اجتماعي كما تزعم المحافظة.

وأصدر النادي الساحلي بيانا رسميا، أكد فيه عدم صحة تخصيص أرض بمساحة 3550 مترا لإقامة ناد اجتماعي، مؤكدا "لم نتسلم أوراقا رسمية تفيد حدوث ذلك".

وكانت محافظة بورسعيد قد أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه أن المحافظة خصصت بالفعل قطعة أرض للنادي المصري لإقامة نادي اجتماعي، وذلك ردا على بيان أخر من المصري يطالب فيه بتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة كيان متكامل يضم منشآت رياضية واجتماعية أسوة بباقي الأندية الشعبية. (طالع التفاصيل).

وأضاف البيان أنه في حال حدوث ذلك، فإن قطعة الأرض المشار إليها صغيرة جدا وليست صالحة لأنها في الأساس متنازع عليها مع هيئة السلامة البحرية.

من جانب أخر جدد النادي المصري مناداته بعدة طلبات أخرى تتلخص فيما يلي:

1) قطعة أرض بمدينة بورفؤاد لإقامة نادي اجتماعي رياضي ثقافي.

2) قطعة أرض خارج المدينة لإقامة ستاد جديد للمصري.

3) تخصيص قطعة أرض فضاء بجوار الملعب الفرعي لإقامة عدد من ملاعب تدريب الناشئين عليها.

4) تخصيص قطعة أرض فضاء بجوار ملعب الهدف التابع للنادي لإقامة مبنى من دورين لإدارة الملعب.

5)إعادة ملكية ستاد المصري للنادي بعد انتزاع ملكيته دون وجه حق بحسب البيان.

يذكر أن محافظة بورسعيد سبق أن خصصت قطعة أرض للنادي المصري جنوب بورسعيد قبل اندلاع ثورة 25 يناير وحضر رئيس الوزراء أحمد نظيف بنفسه وقتها لوضع حجر الأساس، وتساءل النادي في بيانه عن مصير تلك القطعة من الأرض، موكداً أن المشروع تم تجاهله تماما رغم عديد الوعود التي تلقتها إدارات المصري المتعاقبة في هذا الشأن.