أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة تزعم:نصف ساعة من التمارين الرياضية يوميا غير كافية لتعزيز صحتك

Google+ Print
دراسة تزعم:نصف ساعة من التمارين الرياضية يوميا غير كافية لتعزيز صحتك دراسة تزعم:نصف ساعة من التمارين الرياضية يوميا غير كافية لتعزيز صحتك
زعمت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، أن نصف ساعة من التمارين الرياضية يومياً تعتبر غير كافية تماماً لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض الخطيرة، وخاصة أمراض القلب، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وتشير التوصيات الحالية بممارسة التمارين الرياضية بمعدل ساعتين ونصف على الأقل فى الأسبوع، وثبت أنها تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالقصور القلبى بنسبة 10%، وهى نسبة غير كافية للتمتع بصحة قلب جيدة.

وقامت الدراسة بتحليل بيانات ما يقرب من 370 ألف شخص، عبر 12 دراسة طبية مختلفة، واستمرت الأبحاث لمدة 15 عاماً، وكشفت النتائج أن ممارسة 5 ساعات من التمارين الرياضية أسبوعياً يساهم فى الحد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 19%.

وحال زيادة عدد ساعات التمارين الرياضية، فإن الفوائد الصحية ستتعزز بشكل كبير، حيث أشارت النتائج أن ممارسة الرياضة 10 ساعات أسبوعياً يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالقصور القلبى بنسبة 35%، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Circulation"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس من شهر أكتوبر الجارى.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية المتواترة قد أكدت على الفوائد الصحية لممارسة الرياضة ولو بقدر قليل، لدرجة أن بعض الدراسات قد أشارت أن ممارسة الرياضة دقيقتين فى اليوم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض بصفة عامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365