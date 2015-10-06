الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال فى دار السلام

تمكن رجال مباحث دار السلام بالقاهرة، من السيطرة على مشاجرة عنيفة وقعت بين مجموعة من أهالى المنطقة استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وتم ضبط طرفى المشاجرة، والتى تبين أنها كانت بسبب لهو الأطفال، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من "محمد ع م " 23 سنة نجار، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار"، و"محمود ج ع" 17 سنة طالب، و"وحيد ر ع" 31 سنة عامل رخام، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة".

فيما ضم الطرف الثانى كلا من "جمال م ع" 32 سنة منجد وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار"، و"حسن ز ب" 19 سنة نجار وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم "، و"عصام ط م" 22 سنة عامل فرن وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم"، و"شعراوى م م" 81 سنة صاحب فرن ومقيم دائرة القسم، ونجله "إسلام" 23 سنة عامل بفرن "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، و"محمد أ م" 23 سنة عامل بفرن، و"طلعت م م" 48 سنة صاحب فرن.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المشاجرة كانت بسبب لهو الأطفال، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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