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ضبط راكب إيطالى بمطار القاهرة حاول تهريب 120 قرصا مخدرا

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ضبط راكب إيطالى بمطار القاهرة حاول تهريب 120 قرصا مخدرا ضبط راكب إيطالى بمطار القاهرة حاول تهريب 120 قرصا مخدرا
أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى السفر إلى روما وبحوزته 120 قرصًا مخدرًا من عقار الترامادول أخفاهم داخل علب شيكولاتة.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن الراكب "محمود.ت.ا"، إيطالى الجنسية، ومن أصل مصرى، تقدم للسفر إلى إيطاليا على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى روما، حيث اشتبهت الخدمات التأمينية فى إحدى الحقائب وبتفتيشها عثر بداخل علب شيكولاتة على 120 قرصًا من عقار الترامادول.

أمر اللواء طارق فتحى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بمنع الراكب من السفر، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
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مصر 365