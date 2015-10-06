قاضى المعارضات يخلى سبيل هيثم محمد .. والنيابة تستأنف وتأمر باستمرار حبسه

استأنفت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، على قرار قاضى المعارضات المستشار حاتم كمال الذى صدر مساء أمس بإخلاء سبيل الفنان هيثم محمد بكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة مع اثنين من أصدقائه.

وحضر الممثل هيثم محمد، المتهم بحيازة مواد مخدرة مع اثنين من أصدقائه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أمام قاضى المعارضات بمقر محكمة القاهرة الجديدة لنظر تجديد حبسه من عدم، حيث أنكر المتهمون أمام المحكمة التهم الموجهة إليهم.

وأمر قاضى المعارضات بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، استأنفت على القرار عقب صدوره مباشرة، وأمرت باستمرار حبسه وعرضه يوم الخميس المقبل على قاضى معارضات القاهرة الجديدة لنظر استئناف النيابة.

كان محمد قد حضر منذ صباح أمس الاثنين برفقة بقية المتهمين فى حراسة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة بدر لمقر محكمة القاهرة الجديدة بعد انتهاء فترة الحبس المقررة عليه من قبل النيابة العامة وذلك للنظر فى مسألة تجديد حبسه.

كانت القوات الأمنية بالقاهرة تمكنت من القبض على الفنان هيثم محمد وآخر من أصدقائه أثناء تعاطيهما مواد مخدرة داخل سيارة بمدينة بدر.