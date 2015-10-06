العمليات الخاصة ومجموعات قتالية تقتحم قرية بأسيوط وتضبط 75 قطعة سلاح نارى

اقتحمت قوات الأمن مدعومة بمجموعات قتالية وضباط العمليات الخاصة بإشراف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى، قرية عرب الكلابات بدائرة مركز شرطة الفتح، وتم ضبط (75) قطعة سلاح نارى.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتورطين فى ارتكاب الجرائم المختلفة، والتى من بينها الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتبين أنه من بين المضبوطات (11) بندقية آلية وبندقية رصاص و(17) بندقية خرطوش و(16) فردا محليا و(83) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و10 تجار أسلحة نارية بدون ترخيص بحوز فرد خرطوش، (75) طلقة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعةٍ على حدة، وجار بذل المزيد من الجهود وتكثيف الحملات الأمنية على تلك القرية.