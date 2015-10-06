ضبط راكب سودانى بمطار القاهرة حاول تهريب 77 كيلو من فرس البحر للإمارات

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح محاولة راكب سودانى تهريب كمية كبيرة من فرس البحر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مصدر أمنى بالمطار أن الخدمات التأمينية اشتبهت فى أجسام معتمة داخل حقائب الراكب أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى دبى، وبتفتيشها عثر بداخلها على 77 كيلو جراما من فرس البحر.

تم إخطار اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، الذى أمر بإبلاغ إدارة الحجر البيطرى بالمطار، والتى قررت بعد المعاينة التحفظ على المضبوطات، لمخالفة سفرها للقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 99، وإيداعها لدى إدارة الحجر البيطرى لحين التصرف، وتم السماح للراكب بالسفر بعد تنازله عن المضبوطات.

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