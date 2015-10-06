سقوط فرد شرطة وعامل بـ نص كيلو حشيش و100 قرص مخدر بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا، من ضبط فرد شرطة بإدارة قوات أمن القليوبية، وعامل مقيمان بمدينة تلا بالمنوفية، وبحوزتهما 2 طربة حشيش تزن نصف كيلو جرام و100قرص مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط شحاتة م ل 29سنة فرد شرطة بإدارة قوات أمن القليوبية، وأحمد م ا 25 سنة عامل - مقيمان بمدينة تلا - المنوفية وبحوزتهما 2 طربة لمخدر الحشيش تزن نصف كيلو جرام و100 قرص مخدر ومبلغ 600 جنيه بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 20330 جنايات قسم أول طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.