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النيابة تستعلم عن حالة مصابى حريق الطالبية.. ومصدر: ماس كهربائى سبب الحادث

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النيابة تستعلم عن حالة مصابى حريق الطالبية.. ومصدر: ماس كهربائى سبب الحادث النيابة تستعلم عن حالة مصابى حريق الطالبية.. ومصدر: ماس كهربائى سبب الحادث
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار هيثم العقبى مدير النيابة، بدفن جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها لقيت مصرعها فى حريق نشب بشقتها بمنطقة الطالبية بفيصل.

كما طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة، و تقرير المعمل الجنائى لمعرفة اسباب الحريق والوقوف على ظروفه وملابساته، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

فيما كشف مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن ماس كهرباء سبب الحادث وعدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بشقة فى عقار سكنى بمنطقة الطالبية بفيصل مما أدى إلى وفاة سيدة كانت موجودة بالشقة وإصابة آخرين.

كانت تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة الطالبية بفيصل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.

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مصر 365