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كشف غموض مقتل سائق "توك توك" بقليوب

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كشف غموض مقتل سائق "توك توك" بقليوب كشف غموض مقتل سائق "توك توك" بقليوب
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك ملقاة فى الشارع واختفاء المركبة التى يعمل عليها، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه بقليوب، ألقى القبص على المتهمين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم عنان حجاج رئيس مباحث قسم قليوب بلاغا بشأن العثور على جثة لشاب مجهول فى العقد الثانى من العمر، يرتدى بنطال جينز أزرق وقميص أسود ملقى على وجهه وحافى القدمين ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرة بمدخل عزبة الحجر قليوب المحطة، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة ولم يعثر معه على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيته.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مديرأمن القليوبية، ومن خلال اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة تبين أنها لشخص يدعى محمد فوزى عباس سائق توك توك، وتم التعرف على الجثة بمعرفة والده، وقرر باختفاء التوك توك الذى يقوده نجله وكذا هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة هم أحمد ج ع وشهرته "دولى" سائق توك توك، وإسلام ع م وشهرته "نوكيا" عاطل، وأحمد ع ح وشهرته "فهد"عاطل الذين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى استدراج قائدى مركبات التوك توك بزعم توصيلهم والاستيلاء على المركبة ومتعلقات قائديها كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب هانى ملاك معاون مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها.

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مصر 365