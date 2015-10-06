ربة منزل تتهم مدرسا بضرب نجلتها لإجبارها على الدروس الخصوصية بشبرا الخيمة

تقدمت هدى م.ر 29 سنة ربة منزل ومقيمة – دائرة القسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ببلاغ ضد محمد خ مدرس اللغة العربية بمدرسة زكى مبارك الابتدائية بشبرا البلد – دائرة القسم بالتعدى على نجلتها ياسمين أيمن على أحمد 8 سنوات طالبة بالصف الثانى الابتدائى بذات المدرسة بالضرب بخرطوم بلاستيك على يدها مما أدى لإصابتها بكدمات بالساعد الأيسر وذلك لرفضها أخذ درس خصوصى لديه.

تم إخطار إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لاتخاذ شئونها كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20933 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنه 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.