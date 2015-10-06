طالعوا كيف يتعلم كلاب شعبة الجمارك الوفاء

قيل الكثير عن قصص الوفاء الرائعة التي دائماً يسطرها كلاب تتفوق بنبلها ووفائها على كثير من البشر؛ لكن لا تزال مثل هذه القصص الحية تجد من يهتم بها، ويرغب في سماعها، ربما لظلم الإنسان لأخيه الإنسان؛ فالكلب يفرح لفرح صاحبه، ويحزن لحزنه، ولا تجد كلباً يعض يد من أطعمه؛ على عكس الكثير من البشر.

قصص الوفاء هذه ليست قديماً فقط؛ فهي في كل زمان ومكان.. الحدث هذه المرة هنا في دبي، وتحديداً في شعبة الكلاب الجمركية التابعة لجمارك دبي التي تقدم خدمات سريعة للكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة في المنافذ الجمركية ومهمتها تدريب الكلاب على عمليات التفتيش المختلفة، في المنافذ الجمركية.

هنا 4 شخصيات من شعبة الكلاب الجمركية، تحكي كل منها قصة وفاء الكلب مع مدربه، وتحكي أيضاً عن إنجازات الكلاب ومساعدتهم في القبض على أعتى مهربي المخدرات، وعن مهمات أوكلت إليهم وعجز عنها البشر.

القصة الأولى: عزيز و "سام"

> يبدو كلب المفتش أول عزيز إبراهيم "سام" (من نوع ميلانو وعمره 4 سنوات) شرساً. لكن مدربه يقول: "إنه لطيف جداً وودود، وأنا أعمل بتوجيهات المدربين في الوحدة فيما يتعلق بمعرفة السلوك الإيجابي والسلبي واللغة الجسدية للكلب، وأثق في كلبي في تنفيذ المهام الموكلة إلي. إلا أنه يوضح "سام يعطي نتائج جيدة، ويعمل بدقة، ويضبط من 7 - 12 ضبطية في الشهر". إلا أن أبرز المواقف الطريفة التي تجمعهما كانت عند التطعيم "يبدو أنه شعر بالألم من إبرة الطبيب، وصار من الصعب فحصه وعندما يشاهد الدكتور يهرب منه، ويكتفي الطبيب بسؤالي عن الأعراض لمعرفة صحته نتيجة صعوبة فحصه سريرياً".

القصة الثانية: عاشق و "برني"

> يتمتع المفتش أول عاشق حسين بخبرة طويلة في العمل مع الكلاب، وهو الوحيد في الفريق الذي التقيناه يعمل مع كلب متخصص بالكشف عن المتفجرات، وهذا نظراً إلى خبرته الطويلة. كلبه الحالي "برني" يبلغ من العمر 8 سنوات. ويقول: "كلبي بطل في الميدان وأنا حريص على أن أقدم له كل العناية بتوجيهات ضابط التفتيش ماجد عبدالكريم بما يضمن التعاون بالتدريب والتفتيش والحرص على أمور السلامة والحماية".

القصة الثالثة: ماجد و "كمبينو"

> يعمل المفتش أول ماجد عبدالله علي المطروشي، مع كلبه "كمبينو" من نوع ميلانو الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، منذ بدأ العمل في الجمارك. وعن علاقتهما يقول: "نعمل معاً منذ أن وصل. تعلمت كيف أوجه الكلب، وكيف أبدأ معه من الصفر بمعونة المدربين. لا يوجد شيء اسمه رفض، إنما يتبع أوامرك، وبقدر ما تعطيه يعطيك".

> تميز «كمبينو» منذ فترة التدريب، وكانت أول قضية له حين تم الاشتباه بحبوب ترامادول، ونجح في كشف 9 حاويات، كانت قيمتها بالملايين، أما أقل كمية التقطها فكانت في ظرف (حوالي 10 حبوب) كانت في طرود بريد الرمول، وطلبوا فحصه.

القصة الرابعة: علي و "داجينكو"

> يعتبر "داجينكو" كلب المفتش أول علي حسين مبارك من أول الكلاب من فصيلة "أنكليش سبرينغل" التي تعمل في الجمارك، وتم إدخاله الخدمة لقدرته على الحركة المرنة، والدخول إلى أماكن ضيقة كون الكلاب الكبيرة لا يمكنها الدخول إلى بعض الأمكنة، وأوضح علي "بعض الناس يخشون الكلاب الكبيرة الحجم، لكن هذا الكلب حجمه وشكله يبعثان على الألفة، وأداؤه ممتاز وسريع رغم خبرته القليلة".

للاطلاع على المزيد من أسرار وحكايات شعبة الكلاب الجمركية، والتي تتجاوز "قصص وفاء الكلب للإنسان"، تفاعلوا مع الحلقة الرابعة من #الفريق_ألفا "أبطال K9" واكتشفوا المزيد.