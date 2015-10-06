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أزمة الأهلي – محمود بكر لـ في الجول: الإدارة هي سبب فيما حدث.. وما دور لجنة الكرة

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أزمة الأهلي – محمود بكر لـ في الجول: الإدارة هي سبب فيما حدث.. وما دور لجنة الكرة أزمة الأهلي – محمود بكر لـ في الجول: الإدارة هي سبب فيما حدث.. وما دور لجنة الكرة

يرى المعلق الكروي المخضرم محمود بكر أن سبب الأزمة التي يعيشها الأهلي كان سببها مجلس إدارة القلعة الحمراء في المقام الأول.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "أزمة الأهلي" يتحدث من خلالها مع خبراء الكرة المصرية من لاعبين ومدربين ومحللين عن أسباب أزمة الأهلي.

وكانت البداية مع أحمد حسن الذي كشف عن 3 أشياء هي السبب في أزمة الأهلي (طالع التفاصيل).

ثم تحدث مانويل جوزيه حول رأيه فيما يحدث لفريقه السابق (طالع التفاصيل).

وبعد ذلك أكد خالد بيومي أن هناك حلا واحدا يجب على مسؤولي الأهلي القيام به للخروج من تلك الأزمة (طالع التفاصيل).

وأرجع محمود بكر سبب الأزمة التي يعيشها الأهلي الإدارة التي تأخرت في اتخاذ القرارت الصحيحة في الوقت المناسب.

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com قائلا:"عدم اتخاذ الإدارة القرارات الصحيحة في الوقت المناسب كان سبب الأزمة في البداية".

وأضاف"كما أن لجنة الكرة بدون أي صلاحيات، في الماضي كانت لجنة الكرة لها صلاحيات كبرى ولكن ما دورها الآن"؟

وأتم"مجلس الإدارة لا يعرف الهدف من تشكيل لجنة الكرة".

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فيديو اليوم السابع