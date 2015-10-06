أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الأهلي – طلعت يوسف لـ في الجول: مرحلة الشك هي سبب رحيل مبروك

Google+ Print
مدرب الأهلي – طلعت يوسف لـ في الجول: مرحلة الشك هي سبب رحيل مبروك مدرب الأهلي – طلعت يوسف لـ في الجول: مرحلة الشك هي سبب رحيل مبروك

هل إقالة فتحي مبروك هي الحل؟ وما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المدير الفني القادم للأهلي؟ كل هذا يجيب عنه المدير الفني السابق لطلائع الجيش طلعت يوسف.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "مدرب الأهلي" يتحدث من خلالها مع مدربين وخبراء في الكرة المصرية ومحللين عن هل الحل في إقالة مبروك ومن البديل المناسب.

وكانت البداية مع المدير الفني السابق للأهلي خوان كارلوس جاريدو الذي أعرب عن رغبته في العودة لتدريب الفريق مرة أخرى (طالع التفاصيل).

فيما أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك ترحيبه بالعودة للعمل في وتلك المرة من بوابة الأهلي (طالع التفاصيل).

وتحدث خالد بيومي المحلل الكروي عن الصفات التي ينبغي توافرها في مدرب الأهلي القادم حتى يستطيع النجاح (طالع التفاصيل).

وأكد محمود بكر المعلق الكروي أن عودة جوزيه للأهلي ستكون صعبة، فيما أنه يفضل المدير الفني السابق للزمالك لقيادة الفريق الأحمر (طالع التفاصيل).

وتحدث طلعت يوسف لـFilGoal.com قائلا:"رحيل مبروك كان ضرورة ملحة بعد التصريح حول وجود مؤامرة داخلية داخل الأهلي".

وأضاف"مبروك كان من الممكن أن يصبح أفضل مديرا فنيا في مصر، لكنه دخل مرحلة الشك سواء بينه وبين اللاعبين أو بينه وبين الإدارة، لذلك كان من الصعب أن يستمر".

وأكمل"أعتقد أن الأنسب للأهلي سيكون هو تعيين مدربا أجنبيا حتى لو قبل بداية الدوري بفترة قليلة".

وأتم"على مجلس الإدارة أن يتحمل التبعات، فهذا هو قرارهم وعليهم تحمل ما ينتج عنه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»