مدرب الأهلي – طلعت يوسف لـ في الجول: مرحلة الشك هي سبب رحيل مبروك

هل إقالة فتحي مبروك هي الحل؟ وما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المدير الفني القادم للأهلي؟ كل هذا يجيب عنه المدير الفني السابق لطلائع الجيش طلعت يوسف.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "مدرب الأهلي" يتحدث من خلالها مع مدربين وخبراء في الكرة المصرية ومحللين عن هل الحل في إقالة مبروك ومن البديل المناسب.

وكانت البداية مع المدير الفني السابق للأهلي خوان كارلوس جاريدو الذي أعرب عن رغبته في العودة لتدريب الفريق مرة أخرى (طالع التفاصيل).

فيما أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك ترحيبه بالعودة للعمل في مصر وتلك المرة من بوابة الأهلي (طالع التفاصيل).

وتحدث خالد بيومي المحلل الكروي عن الصفات التي ينبغي توافرها في مدرب الأهلي القادم حتى يستطيع النجاح (طالع التفاصيل).

وأكد محمود بكر المعلق الكروي أن عودة جوزيه للأهلي ستكون صعبة، فيما أنه يفضل المدير الفني السابق للزمالك لقيادة الفريق الأحمر (طالع التفاصيل).

وتحدث طلعت يوسف لـFilGoal.com قائلا:"رحيل مبروك كان ضرورة ملحة بعد التصريح حول وجود مؤامرة داخلية داخل الأهلي".

وأضاف"مبروك كان من الممكن أن يصبح أفضل مديرا فنيا في مصر، لكنه دخل مرحلة الشك سواء بينه وبين اللاعبين أو بينه وبين الإدارة، لذلك كان من الصعب أن يستمر".

وأكمل"أعتقد أن الأنسب للأهلي سيكون هو تعيين مدربا أجنبيا حتى لو قبل بداية الدوري بفترة قليلة".

وأتم"على مجلس الإدارة أن يتحمل التبعات، فهذا هو قرارهم وعليهم تحمل ما ينتج عنه".