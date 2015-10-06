الأهلي فوق الجميع (3) – القلعة الحمراء تحكي لـ في الجول: مع فيليكس اتخذ ثابت القرار الصعب

داخل المنظومة النجم ليس شخصا، النادي وحده فوق الكل.. هذا هو شعار الأهلي الذي استخدمه في العديد والعديد من المواقف لينتصر دوما على أزمات مر بها.

الأهلي في أزمة إدارية؟ ربما. هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بأي حال. لكن عبر تاريخ النادي كانت إدارة القلعة الحمراء تعرف دائما كيف تخرج من تلك الأزمات.

يقدم FilGoal.com بعضا من أكبر الأزمات التي مر بها الأهلي إداريا، وكيف نجح النادي في الخروج منها منتصرا.

قصص تحكي كيف كان المسؤولون عن الأهلي يدركون قيمة الشعار الذي يرفعوه دوما داخل ناديهم.. الأهلي فوق الجميع.. فوق جميع أبناءه.. رئيسا وإدارة ومسؤولين ولاعبين.

قصص يحكيها رموز القلعة الحمراء لـFilGoal.com تلتف وتأتي تحت مظلة عنوان كبير، حول مقولة تاريخية لأيقونة القلعة الحمراء صالح سليم "الأهلي فوق الجميع".

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في صيف 1996

الأهلي يستضيف البطولة العربية للأندية أبطال الدوري بالقاهرة.. مهاجم الفريق الأساسي حسام حسن مصاب وسيغيب عن البطولة.. ليصبح الغاني أحمد فيليكس هو الخيار الأول أمام الألماني راينر هولمان المدير الفني للفريق الأحمر.

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وما يلي كله يرد على لسان عدلي القيعي أحد أيقونات إدارة النادي الأهلي ومهندس الصفقات الذي جلب فيليكس وكان مكتشفه في التسعينات:

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"في مرة اتصل بي فيليكس، وقال لي إنه لا يجد تذكرة للعودة من غانا حيث كان يقضي إجازة قصيرة، وأنه سيتأخر".

"حين أخطرت صالح سليم، قال لي: قل لفيليكس أن يذهب إلى مصر للطيران وبعلاقاتي هناك سأحل له المشكلة وسيعيدونه حتى لو بدون تذاكر.. لو لم يعد الخميس، فالأجدر به ألا يعود".

"تأخر فيليكس يوما واحدا، وهو يدخل الفندق حاول أن يتلاعب بي ويقبلني ويضحك في وجهي، لكني ظللت جامدا".

"صالح سليم كان قد اتصل طبعا صباح الجمعة، هل وصل؟ فعرف أن فيليكس تأخر، وانتهى الأمر.. إيقاف اللاعب عن المشاركة في البطولة العربية".

"حسام حسن كان موقوفا أيضا في هذه الفترة، كانت مشكلة في هجوم الأهلي طبعا. لكن صالح موقفه ثابت".

هولمان رضخ للأمر الواقع ليبدأ الأهلي البطولة بالفعل معتمداً على كشري وسيد غريب.. لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد..

المهاجم الشاب سجل هدفاً في المباراة الأولى أمام اتحاد البليدة الجزائري، قبل أن يتعرض للإصابة في المباراة الثانية التي فاز بها الأهلي على حساب خدمات رفح الفلسطيني، ليتأكد غيابه حتى نهاية البطولة..

هنا حاول المدرب الألماني إقناع ثابت البطل مرة أخرى بالعفو عن فيليكس، خاصة وأن الفريق كان مقبلاً على مواجهة صعبة في نصف النهائي أمام الهلال السعودي.. لكن الرد لم يتغير..

"العب حتى بدون رأس حربة.. لنخسر البطولة لكن القرار لن يتغير"..

محاولة أخيرة

"وقبل يوم واحد من نهائي الدوري العربية اتصل بي ثابت البطل، وقال لي أنا في بهو الفندق انزل لي".

"حين نزلت وجدته جالسا ويديه على خديه، ماذا بك؟"

"أجاب ثابت: اتصل بصالح سليم يا عدلي واطلب منه أن يترك لنا مهاجما من الاثنين ليلعب معنا".

" لقد وصلنا إلى نهائي البطولة العربية ولا نلعب سوى بمهاجم واحد من بداية البطولة".

"فرددت عليه: وأنا أقوله بصفتي إيه؟؟ مدير البطولة؟! ولماذا لا تتصل به أنت؟ ألست مدير الكرة؟".

"فأجاب بوجهه الحبيب "مانت عارف هيقول ايه يا عدلي؟!"".

"حسام لم يلعب النهائي.. فيليكس لم يلعب النهائي.. هولمان أشرك رضا عبد العال كرأس حربة في مباراتي نصف النهائي ثم النهائي أمام الرجاء البيضاوي"..

"والأهلي توج باللقب بالفوز على الرجاء البيضاوي المغربي 3-1. رحمة الله على صالح سليم".

فاز الأهلي بالمباراتين وبالبطولة.. وبمبادئه.