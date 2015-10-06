تدخين الأم يؤثر سلبا على سلوك الطفل أثناء الحمل أو بعد عملية الوضع

كشفت دراسة علمية أجرتها مديرة بالمعهد الوطنى للأبحاث العلمية الفرنسية، والمسئولة عن قسم الأوبئة فى أمراض الحساسية والجهاز التنفسى، الباحثة الفرنسية إيزابيلا انسى ماوسانو، عن وجود علاقة بين سلوك الطفل وتعرضه للتدخين وهو فى رحم أمه، أو بعد ولادته، بسبب تدخين الأم فى مرحلة الحمل والوضع.

وأجرت الباحثة دراستها حول 5 آلاف و221 أسرة فرنسية أطفالهم فى مرحلة التعليم الابتدائية فى 6 مدن فرنسية، لمعرفة نوعية الاضطراب، فتبين أن هناك اضطرابا فى الأحاسيس بسبب الصداع أو مشاكل فى المعدة والنوع الثانى من الاضطراب يتمثل فى السلوك مثل الغضب وسرعة الانفعال مع الآخرين بمقارنتهم مع الأطفال الذين لا يتعرضون لأضرار التدخين.

وأشارت الدراسة إلى أن تعرض الأطفال للتدخين سواء كان جنين فى بطن أمه وفى طفولته فى 21% من العينات مرتبط بنسبة 70% لاضطرابات الحساسة و90% لاضطرابات السلوك.

وأوضح البروفيسور برتران دوتزنبرج المتخصص فى أمراض الرئة أن التعرض لأضرار التدخين يؤدى إلى تعديل وتغير فى الخلية العصبية فى المخ.

فالدخان الذى يستنشقه الطفل ينشط مستقبلات حجرى الأوردة وسواها مما يؤدى إلى وفاة أو تدمير بعض الخلايا العصبية ويؤدى إلى إتلاف البنية الأساسية للمخ.

وأضاف البروفسور أن التعرض المبكر لأضرار التدخين مرتبط بتأخر فى نمو الجنين والتهابات الجهاز التنفسى والتشوهات.