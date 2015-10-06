مباحث منياالقمح بالشرقية تضبط تشكيل عصابى يتاجر فى الأسلحة وبحوزته 8 بنادق

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، من ضبط تشكيل عصابى يتاجر فى الأسلحة وبحوزته 8 بنادق خرطوش مستوردة قبل بيعها للعناصر الإجرامية بدائرة المركز.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائى، يفيد بضبط كل من “أيمن و” 35 سنة ومقيم كفر محمد أحمد دائرة مركز منيا القمح و”علاء ع ال” 30 سنة ومقيم المحمدية دائرة المركز، و”محمد ال” 22 سنة عاطل ومقيم التلين دائرة المركز.

توصلت التحريات السرية التى قام بها النقباء أحمد حسن ومحمود شكرى ومحمد فؤاد معاونى مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث مركز منيا القمح وبإشراف من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الأسلحة وبيعها للعناصر الإجرامية الخارجة عن القانون والتى تستخدمها فى ترويع الأهالى وسرقتهم. وبعد إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم 8 بنادق خرطوش مستوردة وعدد 38 طلقة خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 50858 لسنة 2015 جنايات منيا القمح.