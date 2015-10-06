"الكابينيت" الإسرائيلى يقر إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين فى الضفة والقدس

صادق المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت" على سلسلة الإجراءات التى طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكبح الهبة الجماهيرية المتصاعدة فى الضفة الغربية والقدس ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المجلس كلف- فى ختام جلسة مطولة عقدها الليلة الماضية- وزيرة العدل باستحداث آلية لتقصير مدة الإجراءات المطلوبة لهدم منازل منفذى العمليات، كما تقرر الاستمرار فى تكثيف قوات جيش الاحتلال فى الضفة الغربية تبعا للاحتياجات الميدانية.

كما صادق على تعزيز قوات الشرطة فى القدس بمئات من أفرادها وتكليف الشرطة بالعمل فى عمق الأحياء العربية شرقى المدينة.

وصادق "الكابينيت" أيضا على تفعيل الاعتقالات الإدارية وتسريع الإجراءات التشريعية الرامية إلى فرض حد أدنى من العقوبات عليهم وكذلك فرض غرامات على قاصرين يقومون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وعلى أولياء أمورهم.

وأكد المجلس التزام إسرائيل بما اعتبره إبقاء "الوضع القائم" فى الحرم القدسى الشريف.

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