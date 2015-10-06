أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر أمنى يمنى: 3 سيارات مفخخة استهدفت مقر الحكومة فى عدن

Google+ Print
مصدر أمنى يمنى: 3 سيارات مفخخة استهدفت مقر الحكومة فى عدن مصدر أمنى يمنى: 3 سيارات مفخخة استهدفت مقر الحكومة فى عدن
أكد مصدر حكومي يمني اليوم الثلاثاء أن جميع أعضاء اليمنية الذين كانوا موجودين داخل مقر إقامتهم في فندق القصر بمحافظة عدن جنوبي البلاد لم يصابوا بأي أذى في التفجيرات التي استهدفت المقر.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة انتقلت إلى موقع آمن عقب استهداف الفندق من قبل مجهولين بسيارة مفخخة.

من جهته ذكر مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه لـ (د.ب.أ) أن ثلاث سيارات مفخخة استهدفت القصر الجمهوري في مديرية الشعب ومقرين للقيادة العسكرية الإماراتية في مديرية البريقة.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى معظمهم من الجنود الإماراتيين دون أن تتضح حصيلتهم على الفور.

وتضاربت الأنباء بشأن استهداف تلك المقرات، حيث أكد شهود عيان كانوا بالقرب من تلك المواقع أثناء وقوع الهجوم لـ (د.ب.أ) أنه تم باستخدام صواريخ.

وأوضحوا أن هناك "العديد من النقاط الأمنية حول تلك المواقع ما يؤكد صعوبة مرور أي سيارات مفخخة منها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك