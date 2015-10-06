مصدر أمنى يمنى: 3 سيارات مفخخة استهدفت مقر الحكومة فى عدن

أكد مصدر حكومي يمني اليوم الثلاثاء أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية الذين كانوا موجودين داخل مقر إقامتهم في فندق القصر بمحافظة عدن جنوبي البلاد لم يصابوا بأي أذى في التفجيرات التي استهدفت المقر.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة انتقلت إلى موقع آمن عقب استهداف الفندق من قبل مجهولين بسيارة مفخخة.

من جهته ذكر مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه لـ (د.ب.أ) أن ثلاث سيارات مفخخة استهدفت القصر الجمهوري في مديرية الشعب ومقرين للقيادة العسكرية الإماراتية في مديرية البريقة.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى معظمهم من الجنود الإماراتيين دون أن تتضح حصيلتهم على الفور.

وتضاربت الأنباء بشأن استهداف تلك المقرات، حيث أكد شهود عيان كانوا بالقرب من تلك المواقع أثناء وقوع الهجوم لـ (د.ب.أ) أنه تم باستخدام صواريخ.

وأوضحوا أن هناك "العديد من النقاط الأمنية حول تلك المواقع ما يؤكد صعوبة مرور أي سيارات مفخخة منها".

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