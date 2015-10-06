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قوات الاحتلال الإسرائيلى تخفف الحصار المفروض على نابلس

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تخفف الحصار المفروض على نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى تخفف الحصار المفروض على نابلس
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، بإزالة كافة الحواجز وتخفيف الحصار المشدد الذى فرضته منذ الخميس الماضى، ليلة وقوع عملية "ايتمار" قرب بيت فوريك شرق نابلس.

وقال شهود عيان- فى تصريحات اليوم- أن قوات الاحتلال الإسرائيلى خففت من إجراءاتها المشددة على دخول الفلسطينيين على حاجزى حوارة وزعترا وفتحت طريق "ايتسهار"- نابلس أمام حركة الفلسطينيين، لكنها أبقت شارع "ايتمار" مغلقا، إضافة إلى حاجز طيار على مدخل بيت فوريك شرق نابلس.

وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى انتشرت بشكل كبير على شارع حوارة الرئيسى وعلى مفترقات الطرق لحماية حركة المستوطنين على الشوارع التى يسلكونها.

وقالت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات جاءت بعد جهود مضنية بذلها الارتباط العسكرى الفلسطينى مع الجانب الإسرائيلى للتخفيف خلال الأيام الماضية من أجل التسهيل على المواطنين الفلسطينيين.
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