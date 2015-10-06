الأحمر الداكن لون اكسسواراتك لهذا الموسم

إن بدأت بتحضير خزانتك لموسم خريف 2015 فعليك أن تتعرفي إلى اللون الأكثر رواجاً على الاكسسوارت، خصوصاً الحقائب والأحذية. ونحن ـ اليوم ـ سنعرّفك إليه لتقتني منه أجمل التصاميم وأكثرها عصرية لتتألقي بأبهى حُلّة في الموسم المقبل.

وهذا اللون هو الأحمر الداكن أو كما يُسمى "burgundy"؛ وهو لون غنيّ، فاخر، شتوي بامتياز، وبإمكانه ببساطة أن يحلّ مكان اللون الأسود، بما يتماشى مع مختلف الألوان. ولموسم ما قبل خريف 2015، قدّمت منه دور الأزياء والاكسسوارت أجمل التصاميم على الحقائب والأحذية، كـ"كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، "غوتشي" Gucci، "سانت لوران" Saint Laurent، miu miu"ميو ميو"، "تودز" Tod’s، "جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "نينا ريتشي" Nina Ricci، "لانفان" Lanvin، "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney وغيرها... وقد شملت التصاميم الجلود الطبيعية أو الأقمشة الفاخرة، أمّا التصاميم فقد تنوّعت، وكان منها الرسمي والعملي اليومي.

شاهدي هنا المجموعة الكبيرة والمميّزة التي اخترناها من حقائب اليد والأحذية باللون الأحمر الدامي، وانتقي منها ما يُعجبك، لتتألقي بأكثر الأساليب أناقة في الخريف المقبل.

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