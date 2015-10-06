وصول 55 ألف طن بوتاجاز وبضائع وحديد لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المُتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء “الزيتيات”، يستعد اليوم “الثلاثاء”، لاستقبال السفينة “جازهونر”، وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي .

ويشهد ميناء “الأدبية”، اليوم استقبال السفينة “شانج شون”، وعلى متنها 50 ألف و451 طن حديد بليت قادمة من الصين، ومغادرة السفينة “شمس”، وعلى متنها 4 ألاف طن بضائع عامة.

ويشهد ميناء “السخنة”، اليوم استقبال السفينة “شيبولبروك جلاكسي”، وعلى متنها 60 طرد معدات، وأدوات كهربائية بوزن 5041 طن قادمة من سنغافورة .

ويستعد ميناء “سفاجا”، اليوم لاستقبال العبارة “أمانة”، وعلى متنها 1869 راكب و46 سيارة و12 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 33 شاحنة، كما تغادر العبارة “القاهرة”، وعلى متنها 872 راكب و77 سيارة و5 شاحنة، والعبارة “مسرة”، وعلى متنها 605 راكب و29 سيارة و11 شاحنة، والسفينة “الحرية”، وعلى متنها 44 شاحنة و6 راكب .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة “القاهرة”، وعلى متنها 1182 راكب، والعبارة “مسرة”، وعلى متنها 1390 راكب و45 سيارة و10 شاحنة، والسفينة “بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنها 74 شاحنة و74 راكب، والسفينة “الحرية”، وعلى متنها 7 شاحنة و7 راكب، كما غادرت العبارة “أمانة”، وعلى متنها 943 راكب و45 سيارة و26 شاحنة، والعبارة “القاهرة”، وعلى متنها 504 راكب و59 سيارة و4 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 57 شاحنة .

ويشهد ميناء “نويبع”، اليوم استقبال العبارة “ايلة”، وعلى متنها 297 راكب و3 تريلا و3 سيارة، والسفينة “سينا”، وعلى متنها 4 براد و11 تريلا .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة “أيلة”، وعلى متنها 687 راكب منهم 283 حاج و9 باص حج خلال رحلتين، والسفينة “سينا”، وعلى متنها 17 تريلا و10 براد و3 سيارة نص نقل، كما غادر الميناء العبارة “ايلة”، وعلى متنها 203 راكب و6 براد و11 سيارة و1 سيارة نص نقل.