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إخلاء سبيل سعودية بكفالة 10 آلاف جنيه لتعديها بالضرب على ضابطين وأمين شرطة بالمطار

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إخلاء سبيل سعودية بكفالة 10 آلاف جنيه لتعديها بالضرب على ضابطين وأمين شرطة بالمطار إخلاء سبيل سعودية بكفالة 10 آلاف جنيه لتعديها بالضرب على ضابطين وأمين شرطة بالمطار

أمر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة النزهة بإخلاء سبيل سيدة سعودية بكفالة 10 آلاف جنيه عقب اتهامها بالتعدى على ضابطين وأمين شرطة من قوات أمن مطار القاهرة بالسب والقذف ومقاومة السلطات.

وكان قد شهد مطار القاهرة واقعة تعدٍ جديدة على أمن المطار، حيث قامت سيدة سعودية بصحبة أولادها بالتعدى بالضرب والألفاظ النابية على ضابط وأمين شرطة بصالة 1، بعد أن وصلت المطار متأخرة عن ميعاد طائرتها وحاولت تخطى الطابور لإنهاء إجراءات سفرها. وصرح مصدر بالمطار، بأن الراكبة وصلت المطار بصحبة أولادها ولم تراع دورها فى الطابور وحاولت الوصول إلى ضابط الجوازات لإنهاء إجراءات مغادرتها دون مراعاة المسافرين معها، والذين سبقوها إلى الصف وعلى إثر ذلك حدثت مشادات بينها وبين عدد من الركاب وهو ما استدعى تدخل أحد الضباط الذى كان يقف بالقرب منها وبصحبته عدد من أمناء الشرطة.

وأضاف المصدر، أن الضابط طلب من السيدة عدم تجاوز الطابور والوقوف فى الصف وهو ما اعترضت عليه السيدة ووجهت له الشتائم النابية، وعند اعتراض أحد أمناء الشرطة على أسلوب السيدة قامت بضربه بإحدى الحقائب التى كانت بحوزتها وهو ما تسبب فى إصابة أمين الشرطة بجرح فى الوجه. وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة للسيدة وإحالتها إلى نيابة النزهة والتى أمرت بحجزها 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، بعد اتهامها بالاعتداء بالضرب والسب على الضابط وأمين الشرطة، لتصدر صباح اليوم قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة على ذمة القضية.

 

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