السعودية تلقى القبض على 442 مطلوبا أمنيا و"داعشيا" خلال 70 يوما

ذكر تقرير اخباري اليوم الثلاثاء أن الجهات الأمنية في السعودية تمكنت من إلقاء القبض على نحو 442 مطلوبا أمنيا ومنتمين لتنظيم "داعش" خلال الـ 70 يوما الماضية.

وأفاد التقرير أنه تم إيداعهم في سجون المباحث وبين من تم القبض عليهم متهمين ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة اليوم عن مصادر لها قولها إن العمليات الاستباقية المتتالية لرجال الأمن أسهمت في القبض والإطاحة بعدد من هؤلاء خلال الأيام الماضية، حيث حاولوا تنفيذ بعض العمليات الإجرامية في عدد من المناطق في السعودية.

وأشار التقرير إلى أن أعمار نحو 80 % من المقبوض عليهم والمنتمين للفكر الإرهابي الداعشي لم تتجاوز الـ30 عاما.

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