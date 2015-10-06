خالد بحاح بعد الهجوم على مقر إقامته: باقون فى عدن إلى جانب أهلها

أكد نائب الرئيس اليمني خالد بحاح أنه وجميع أفراد إدارته باقون في مدينة عدن ولن يغادروها ، كما أكد أنه سليم ولم يصب أو أي من أفراد الحكومة بأذى في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر الحكومة اليوم الثلاثاء.

وقال بحاح في تصريح لصحيفة "عدن الغد" إنه وحكومته باقون في عدن .

وأضاف :"نود أن نطمئن كافة أهالي عدن : نحن باقون هنا ولن تخيفنا أي هجمات صاروخية أو خلافه ، مستمرون في مسيرتنا ولن نتخلى عن الناس ولن نخذلها" .

ودعا بحاح كافة أهالي عدن إلى التكاتف ورص الصفوف ، مؤكدا أن أي محاولة لزعزعة الأمن في المدينة هدفها إفشال الحكومة وإسقاط المدينة في أتون الفوضى.

ونقل موقع "عدن الغد" عن مسعفين وشهود عيان أن 18 شخصا على الأقل قتلوا إثر تعرض فندق القصر ومقار تابعة للإدارة الإماراتية بعدن لهجمات بصواريخ .

وقال المسعفون إن "غالبية القتلى من القوة الإماراتية المكلفة بحماية فندق القصر".

ولم يرد على الفور أي تعليق رسمي من الإمارات.