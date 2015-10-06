بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات انتحارية بالعراق لـ 57 قتيلا

ارتفعت حصيلة هجمات انتحارية بسيارات ملغومة فى بغداد وشمال العراق وجنوبه إلى 57 قتيلا .

وانفجرت سيارة مفخخة أمس الاثنين قرب أحد المطاعم فى سوق الزبير غرب محافظة البصرة جنوبى العراق. وقال مصدر أمنى إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون من المدنيين العراقيين بجراح نتيجة انفجار السيارة المفخخة فى سوق الحلاقين بقضاء الزبير.. مشيرا إلى أن سيارات الاسعاف نقلت الجرحى للمستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى.

وتنبنى تنظيم داعش انفجار البصرة . وجاء فى بيان لتنظيم داعش نشر على الانترنت: "تمكن جنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة وسط تجمع للرافضة المشركين فى البصرة"، فى إشارة إلى الشيعة.

وفى شمال بغداد، قتل 35 شخصًا وأصيب 74 فى هجوم بسيارة مفخخة استهدف سوقًا فى منطقة الخالص بحسب الشرطة. وفى بلدة الحسينية إلتى تبعد حوالى 20 كلم شمال العاصمة، أسفر تفجير سيارة مفخخة ثالثة عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 بحسب عقيد فى الشرطة.



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